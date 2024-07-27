Tuğba Şenoğlu İvegin'in yeni takımı belli oldu

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlarda son dakika değişikliğiyle kadrodan çıkarılan milli oyuncu Tuğba Şenoğlu İvegin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Türk Hava Yolları, milli oyuncu Tuğba Şenoğlu İvegin'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Milli voleybolcumuz Tuğba Şenoğlu İvegin, 2024-25 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecektir. Tuğba Şenoğlu İvegin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, takımımızla nice başarılar yaşamasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tuğba, Sultanlar Ligi'nde geçen sezon Kuzeyboru takımının formasını giydi.

🇹🇷HOŞ GELDİN TUĞBA ŞENOĞLU İVEGİN✈️



🏐Milli voleybolcumuz Tuğba Şenoğlu İvegin, 2024-25 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecektir.



💪🏻Tuğba Şenoğlu İvegin’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; takımımızla nice başarılar yaşamasını diliyoruz. pic.twitter.com/e4qhLxLxOP — Türk Hava Yolları SK Voleybol (@thysporkulubu) July 27, 2024

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Paris 2024 Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin’in yerine İlkin Aydın kafileye dahil edildi. 1 yılı sakatlıklarla geçen ve GS Başkanı Dursun Özbek ile fotoğraf paylaşan İlkin Aydın'ın kadroya dahil edilmesi ve Tuğba Şenoğlu İvegin'in son anda kadrodan çıkarılması tepkilere neden oldu.