Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın'ın Olimpiyat kadrosuna alınması tartışma yarattı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yapılan değişiklik kamuoyunda tepki çekti. Tuğba Şenoğlu İvegin'in son dakika kadrodan çıkarılıp yerine İlkin Aydın'ın kafileye dahil edilmesi çeşitli iddialara neden oldu. Konuya ilişkin TVF'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, dün akşam (26 Temmuz) gerçekleştirilen açılış töreni ile resmen başladı. Türkiye kafilesinde toplam 101 sporcu madalya için mücadele edecek. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek final oynayan ve ilk karşılşmasını 29 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirecek olan Türkiye Kadın Voleybol Takımı'nda ise "oyuncu değişikliği" krizi yaşanıyor.

Açılış töreni öncesinde Tuğba Şenoğlu İvegin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosundan çıkarıldı, yerine ise İlkin Aydın'ın kafileye dahil edildi. Karar, sosyal medyada büyük tepki çekerken Şenoğlu İvegin'in menajerlik şirketinden de imalı paylaşımlar yapıldı.

Sosyal medya hesaplarında Kuran'dan bir ayet paylaşan şirket "Sizin için şer görünende hayır, hayır görünende şer vardır. Siz bilmezsiniz Allah bilir" ifadelerini kullandı. Şirket daha sonra "Olimpiyatlar sonrasını bekleyelim, şimdilik bu kadar. Desteğiniz için teşekkür ederiz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

İLKİN AYDIN'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU Öte yandan tarihi bilinmeyen eski bir videoda milli takımda yer alan isimlerle ilgili görüşlerini paylaşan İlkin Aydın’ın konuşması yeniden gündem oldu. Aydın tarihi bilinmeyen videoda, "Ben bir Türk sporcu olarak sahada el ele tutuştuğumuz zaman İstiklal Marşı okuyabilecek, o bayrağa baktığı zaman orada olduğu için gurur duyup tüyleri diken diken olabilecek bir sporcu olsun benim şahsi fikrim tabii ki. Teknik olarak ne görürler ya da takım için çok iyi olabileceğini düşünmüş olabilirler ben buna bir yorum yapamam. Takımımda bir Kübalı değil bir Türk vatandaşı görmek benim daha çok hoşuma gider" diye konuşmuştu.

2017 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyen İlkin Aydın’ın, bazı isimlerin devreye girmesiyle olimpiyat kadrosuna alındığı, Tuğba Şenoğlu İvegin'in de bu nedenle son dakşkada kadrodan çıkarıldığı iddia ediliyor.

Türkiye Voleybol Federasyo'nu, iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.