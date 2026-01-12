Tuğba Yavaş davası: Keşif ve bilirkişi talebi reddedildi

Çanakkale'de 5'inci kattaki dairenin balkonundan düştüğü iddia edilen restoratör Tuğba Yavaş'ın (39), ölümüyle ilgili davanın duruşması görüldü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın (49) ‘başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında dinlenen tanıklardan Tuğba Yavaş’ın kuzeni Hatice Pektemir, "Alptekin'in cimriliğinden bahsederdi. Bu yüzden onlara gittiğimizde Tuğba’ya kızmasın diye kendi ihtiyaçlarımız alıyorduk. Tuğba düğünüme geldiğinde kolunda sargı vardı. Bana ütüden, başkasına ise konserveden yandığını söylemiş. Komşuları ise kavga esnasında olduğunu ve Alptekin’in bu nedenle düğüne gelmediğini söyledi" dedi.

Tanık Zehra Babayiğit ise "Tuğba Hanım, eşi Alptekin Yavaş'ın lisans ve yüksek lisans öğrencisi G.Ç.M. ile gönül ilişkisi olduğunu söylüyordu" dedi. Tanık G.Ç.M. ise bunun asılsız olduğunu söyledi.

Tanık ifadelerinin ardından konuşan şikayetçi avukatı Türkan Kara da olay yerinde keşif yapılması ve yeni bir bilirkişi raporunun yeniden yazılmasını talep etti. Ardından sanık avukatları dinlenildi. Hakim, keşif raporu istemi ve bilirkişi raporunun yenilenmesi talebini reddedip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 30 Ekim 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre; restoratör Tuğba Yavaş, oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairesinin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba Yavaş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis, Tuğba Yavaş'ın eşi ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın ifadesine başvurdu. Prof. Dr. Yavaş, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının ardından Prof. Dr. Yavaş hakkında 'başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan dava açıldı. Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmanın ardından dava dosyası görevsizlik kararıyla Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bu arada sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın avukatlarının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra davanın Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verildi.