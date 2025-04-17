Tuğba Yavaş’ın şüpheli ölümü: “Dosya ağır ceza mahkemesine gönderilsin” talebi bir kez daha reddedildi

Restoratör Tuğba Yavaş, 30 Ekim 2024’te, Çanakkale’nin Hamidiye Mahallesi’nde 5’inci kattaki evinin balkonundan park halindeki bir motosikletin üzerine düşerek hayatını kaybetti.

Tuğba Yavaş'ın, evli olduğu erkek olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin Yavaş cinayet şüphesiyle tutuklandı ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde 12 Aralık 2024’te dava açıldı. Bir gün sonra dosya asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Yargılamaya başlayan Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 8 Ocak’taki ilk duruşmada dosyayı "görevsizlik" kararı vererek ağır ceza mahkemesine gönderdi. Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesi 14 Ocak'ta sanık Yavaş’ın tahliyesine karar verdi ve karşı "görevsizlik" kararı ile dosyayı tekrar asliye ceza mahkemesine yolladı.

"BEN 'YAPAMAZSIN' SÖZÜNÜ BANA VE ORTAK ÇOCUĞUMUZA KIYAMAYACAĞI ANLAMDA SÖYLEDİM"

Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın ikinci duruşmasında Tuğba Yavaş'ın yakınları ve tutuksuz yargılanan sanık Alptekin Yavaş duruşma salonunda hazır bulundu. Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Yavaş, "İddianamede benim ‘yapamazsın’ sözümü ‘yapamayacaksın’ şeklinde geçmesi ve iddianamenin bu söz üzerine kurulmasından ibarettir. Ben 'yapamazsın' sözünü eşime intihar etme şeklindeki eylemini kendisine, bana ve ortak çocuğumuza kıyamayacağı anlamda söyledim. Ben ‘yapamayacaksın’ derken ondaki intihar iradesini asla güçlendirmek maksadıyla söylemedim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

"İDDİA MAKAMI TARAFINDAN ETKİN BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEMİŞTİR"

Duruşmada söz alan Tuğba Yavaş’ın ailesinin avukatlarından Sevda Demirtaş da "Mahkemenizin bu davada görevsiz olduğunu beyan ediyor, öncelikle görevsizlik kararı verilmesini istiyorum. Ayrıca eldeki davada iddia makamı tarafından etkin bir soruşturma yürütülmemiştir. Sanığın çelişkili beyanlarına dayalı olarak iddianame tesis edilmiştir, ortada bir hukuk garabeti vardır. Aynı dosyada, dosya içerisinde aynı delillere bağlı iki ayrı iddianamenin bulunması bizim bu iddiamızı teyit etmektedir. Ortada delillerin karartılması tehlikesi vardır. Deliller tam olarak toplanmamıştır. Bu itibarla sanığın tutuklu yargılanmasını talep ediyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına duruşmaya katılan avukat da mahkemenin bu dosyada görevsiz olduğunu ifade ederek “Görevsizlik kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.

KEŞİF YAPILMASI TALEBİ TANIKLAR DİNLENDİKTEN SONRA DEĞERLENDİRİLECEK

Mahkeme, davada görevsizlik kararı verilmesi taleplerini reddederken olay yerinde keşif yapılması talebini ise tanıkların dinlenmesinin ardından değerlendireceğini bildirdi. Ayrıca sanık Alperen Yavaş’ın tutuklu yargılanma talebini de reddeden Mahkeme, tanıkların bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar vererek duruşmayı 30 Haziran’a erteledi.