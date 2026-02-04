Tuğçe Tayfur üçüncü evliliğini de noktalıyor

Arabeskin geçen yıl yaşamını yitiren ünlü ismi Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü eşi Muhammet Aydın’a “aldatma” gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın’ın birden fazla kadınla ilişkisi olduğunu iddia etti. Dava dosyasına, eşinin farklı kadınlarla yazışmaları ve fotoğrafları delil olarak sunuldu.

Milliyet’in dava dosyasından aktardığı iddialara göre Muhammet Aydın, Y.D. isimli kadınla Tuğçe Tayfur’un bir dönem sahibi olduğu kafede buluşuyordu.

Dosyada ayrıca Muhammet Aydın’ın M.K. adlı bir kadınla yaptığı öne sürülen cinsel içerikli konuşmalara ve Ö.T. adlı başka bir kadınla otelde buluştuğu iddiasına da yer verildi.

Boşanma davası önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.

Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın, 2023 yılında evlenmişti. Çiftin Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kızı bulunuyor.

2009’da evlendiği ilk eşi Tolga Ertuğrul’dan 2010’da boşanan Tuğçe Tayfur, ikinci eşi Taner Şafak’la da 2012 yılında nikah masasına oturmuştu. 2017’de oğlu Taner Efe’yi dünyaya getiren Tayfur, bu evliliğini 2019’da noktaladı.