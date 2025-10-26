Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Akşit yaşamını yitirdi.
Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, yarın (27 Ekim Pazartesi) memleketi Konya'nın Ereğli ilçesindeki cenaze merasiminin ardından toprağa verilecek.