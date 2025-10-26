Giriş / Abone Ol
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

  • 26.10.2025 16:39
  • Giriş: 26.10.2025 16:39
  • Güncelleme: 26.10.2025 16:41
Kaynak: AA
Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Akşit yaşamını yitirdi.

Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, yarın (27 Ekim Pazartesi) memleketi Konya'nın Ereğli ilçesindeki cenaze merasiminin ardından toprağa verilecek.

