Tuğrul Türkeş’ten MHP’ye tepki: “30 yıldır soy ismimden ekmek yiyorlar”

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, MHP'ye tepki gösterdi. Türkeş, "30 yıldır soy ismimden ekmek yiyor hepsi" dedi. Türkeş ayrıca "Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?" ifadelerini kullandı.

AKP Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, eski partisi ve Cumhur İttifakı'ndaki ortakları MHP'ye yönelik sert ifadeler kullandı.

Halk TV’de yayınlanan Buket Güler'in Haber Masası programında İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Türkeş, yıllar sonra MHP'ye tepki gösterdi.

2015 yılında MHP'den AKP'ye geçiş sürecini anlatan Türkeş, "2015 yılında anayasal görev olan seçim hükümetine girdiğim için hukuksuz şekilde beni MHP'den ihraç ettiler. Seçim sonrası AK Parti'de yer alınca hakaret ettiler. Hem ihraç ettikleri ve partilerinde bulunmasını arzu etmedikleri bir şahsın başka bir partideki faaliyeti onları niye bu kadar ilgilendiriyor? Niye bu kadar rahatsız ediyor bunu anlamak mümkün değil" dedi.

“30 YILDIR SOY İSMİMİN EKMEĞİNİ YİYORLAR”

Türkeş, şunları söyledi:

"Soy ismim onları niye rahatsız etsin ki? Onlar ondan geçiniyorlar. 30 yıldır soy ismimden ekmek yiyor hepsi. Sonra da Türkgün gazetesinde Türkeş'in çocuklarına saldırıyorlar. 30 yıldır mirasını yedikleri Türkeş'in kendi çocuklarını yetiştiremediğini her fırsatta ifade ediyor. Bunu kabul etmem mümkün değil de bir an için doğru kabul etsek kendi evindeki çocuğu yetiştirememiş Türkeş'in dağdaki çobanı nasıl adam ettiğini iddia ediyorlar o zaman. Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?"