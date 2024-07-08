TÜGVA Başkanı ve Yardımcısı Cumhurbaşkanlığı uçağında!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretine TÜGVA yöneticilerini de götürdüğü ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 3 Temmuz tarihinde Kazakistan'a gitti.

Ancak Erdoğan’ın, Kazakistan’a sadece iktidara yakınlığıyla bilinen gazetecileri değil bir de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yöneticilerini götürdüğü ortaya çıktı.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ile TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Koordinatörü Muhammed Malik Taylan da Erdoğan’ın Kazakistan programına davet edildi.

Beşinci ve Taylan bir de Cumhurbaşkanlığı uçağının önünde “hatıra” fotoğrafı çektirdiler.