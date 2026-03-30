TÜGVA bu sefer de akademiye girecek

Anayasa’nın, “Eğitim devletin görevidir üçüncü şahıslara devredilemez” hükmüne karşın MEB ile çok sayıda işbirliği protokolü imzalayan TÜGVA, akademiye de girdi. İktidara yakınlığıyla bilinen ve kamu kaynakları ile sağlanan ayrıcalıklar nedeniyle tartışılan vakfın, çok sayıda üniversite ile protokol imzaladığı ortaya çıktı.

Anayasa’da yer alan, “Eğitim devletin sorumluluğundadır, üçüncü kişi ve şahıslara devredilemez” hükmüne karşın AKP hükümetleri döneminde eğitim alanında vakıf ve derneklere geniş alanlar sağlandı. TÜGVA, AKP ile birlikte eğitimde söz sahibi olan vakıfların başında geldi. Vakıf, MEB ile imzaladığı protokoller kapsamında okullara girdi, öğrenciler üzerindeki etkisini artırdı.

AKADEMİK İÇERİKLİ EĞİTİM

2026 yılı itibarıyla birbiri ardına imzalanan protokoller ise “Vakfa, üniversite kapıları da ardına kadar açıldı” yorumlarına neden oldu. TÜGVA’nın, onlarca üniversite ile imzaladığı protokol kapsamında, “Üniversiteler ile işbirliği çerçevesinde akademik içerikli eğitimler” verileceği belirtildi. Eğitimlerin ardından üniversiteler tarafından katılım belgesi düzenleneceği bildirildi.

Protokol ile TÜGVA, üniversitelere de çok sayıda görevler yükledi. Bu kapsamda, “Eğitim faaliyetleri için gerekli fiziki ortamı sağlaması planlanan üniversiteler, kapılarına ardına kadar vakfa açtı.

ÜNİVERSİTELERE GÖREVLER

Öte yandan üniversitelerin, “Programın koordinasyonuna katkı sunacak ve eğitim sürecinin standartlara uygun şekilde yürütülmesini destekleyecek eylemleri hayata geçireceği” ifade edildi. Vakıfla protokol imzalayarak, yerleşkelerinin kapısını ardına kadar açan bazı üniversiteler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Karatay Üniversitesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi olarak sıralandı.