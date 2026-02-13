TÜGVA davası çöktü

AKP’ye yakın vakıflardan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) davasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. AYM, TÜGVA’nın devlette kadrolaştığına dair belgeleri sızdırdığı iddiasıyla 6 ay cezaevinde tutulan Ramazan Aydoğdu’nun tutuklanmasının "Hukuksuz" olduğuna ve tazminat ödenmesine karar verdi.

Gazeteci Metin Cihan'ın, 2021 yılında TÜGVA’nın yargıdan, emniyete ve orduya kadar devletin birçok biriminde kadrolaştığını iddia ettiği listeleri sosyal medya hesabından paylaşması ülke gündemine oturdu.

Cihan’ın yayımladığı belgelerde kaymakamlık gibi kurumlara, yargı, ordu ve emniyete yapılacak atamalar için hazırlanmış isim listeleri yer alıyordu. Başvuru yapılacak kurumların isimlerinin bulunduğu listelerde, TÜGVA’da değişik pozisyonlarda bulunan kişiler referans olarak gösteriliyordu.

Torpil listelerini gözler önüne seren belgeler TÜGVA yetkilileri tarafından yalanlandı ancak “İçerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve şu anda ifşa ediyor” diyen o dönemin Vakıf Başkanı Enes Eminoğlu tarafından doğrulandı.

6 AY CEZAEVİNDE TUTULDU

Yürütülen soruşturma sonunda belgeleri eski TÜGVA yöneticisi Ramazan Aydoğdu’nun sızdırdığı iddia edildi. 24 Kasım 2021’de tutuklanan Aydoğdu’nun “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “sistemi engelleme, bozma verileri yok etme veya değiştirme” suçlarından cezalandırılması talep edildi. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, altı ay cezaevinde tutulan Aydoğdu’yu 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

‘FETÖ’CÜ’ BİLE DEMİŞLERDİ

Bu kararın ardından iktidara yakın isimler ile gazeteler, “Ramazan Aydoğdu hakkında karar: Kumpas kurduğu belgelendi” ile “TÜGVA kumpasçısı” gibi ifadeler kullandı. Hatta o dönem yandaş bir gazete, Aydoğdu’nun FETÖ ile irtibatı olduğunu öne sürerek “Aydoğdu'nun örgütlü bir plan dahilinde TÜGVA'ya sızdırıldığı ve bu süreçte ByLokcu bazı FETÖ’cülerle ile yakın ilişkisinin olduğu öğrenildi” ifadelerini kullandı.

100 BİN TL TAZMİNAT ÖDENECEK

Ramazan Aydoğdu 6 ay cezaevinde tutulduğu ve 2 yıl 1 ay hapis cezası aldığı TÜGVA davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) iki ayrı başvuru yaptı. Bir başvuru için Aydoğdu’nun “Anayasa’nın 36’ncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiği” vurgulanarak yeniden yargılanmasına karar verildi.

Aydoğdu’nun ikinci başvurusu için de AYM, “Tutuklanması hukuki değildi, dolayısıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlal edildi” dedi ve Aydoğdu’ya cezaevinde tutulduğu 6 ay için 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

''ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ NE DE AYKIRI''

Tutuklamanın hukuki olmadığının belirtildiği kararda, “Başvurucunun isnat edilen suçtan mahkûm olması durumunda dahi, hükmolunacak cezanın adli para cezasına çevrilmesi, ertelenmesi veya HAGB müessesesinin uygulanması ihtimalinin yüksek olduğu görülmektedir. Bu bağlamda soruşturma konusu eylemin ağırlığı ve muhtemel ceza miktarı nazara alındığında, adli kontrol tedbirinin neden yetersiz kalacağına dair tatmin edici bir gerekçelendirme yapılmaksızın başvurucunun yaklaşık altı ay süreyle tutuklu bırakılmasının ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır” denildi.