TÜGVA davası sil baştan

AKP’ye yakın vakıflardan Türkiye Gençlik Vakfı’yla (TÜGVA) ilgili davada dikkati çeken bir karar verildi. Gazeteci Metin Cihan, 2021 yılında TÜGVA’nın yargıdan, emniyete ve orduya kadar devletin birçok biriminde kadrolaştığını iddia ettiği listeleri sosyal medya hesabından paylaşması ülke gündemine oturdu.

Cihan’ın yayımladığı belgelerde kaymakamlık gibi kurumlara, yargı, ordu ve emniyete yapılacak atamalar için hazırlanmış isim listeleri yer alıyordu. Başvuru yapılacak kurumların isimlerinin bulunduğu listelerde, TÜGVA’da değişik pozisyonlarda bulunan kişiler referans olarak gösteriliyordu.

Torpil listelerini gözler önüne seren belgeler TÜGVA yetkilileri tarafından yalanlanmış, ancak “İçerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve şu anda ifşa ediyor” diyen o dönemin vakıf başkanı Enes Eminoğlu tarafından doğrulanmıştı.

6 AY CEZAEVİNDE TUTULDU

Yürütülen soruşturmada, belgeleri eski TÜGVA yöneticisi Ramazan Aydoğdu’nun sızdırdığı iddia edildi. 24 Kasım 2021’de tutuklanan Aydoğdu’nun “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “sistemi engelleme, bozma verileri yok etme veya değiştirme” suçlarından cezalandırılması talep edildi. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, altı ay cezaevinde tutulan Aydoğdu’yu 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu kararın ardından iktidara yakın isimler ile gazeteler, “Ramazan Aydoğdu hakkında karar: Kumpas kurduğu belgelendi” ile “TÜGVA kumpasçısı” gibi ifadeler kullandı.

ADİL YARGILAMA HAKKI İHLALİ

Ancak Anayasa Mahkemesi (AYM), Ramazan Aydoğdu’nun başvurusu üzerine dikkati çeken bir karar verdi. AYM, Aydoğdu’nun “Anayasa’nın 36’ncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine” dair karar verdi.

Oy birliğiyle “Aydoğdu’nun adil yargılanma hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılanmasına karar verildiği” açıklandı. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi de AYM’nin kararı doğrultusunda yargılamanın yenileneceğini bildirdi.