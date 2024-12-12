TÜGVA dur durak bilmiyor: Çocuklara savaşı anlatan kitap dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) gerici vakıf ve derneklerle yaptığı protokoller kapsamında çocuklar hedef alınmaya devam ediyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Van İl Temsilciliği’nin “kitap kurdu yarışması” adı altında ortaokul öğrencilerine dağıttığı kitapların içeriği tepki çekti.

Eğitim Sen Van Şubesi tarafından duyurulan olayda, çocuklara dağıtılan Filistin Hikâyeleri adlı kitabın içeriğinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında öldürülen çocuk ‘hikâyeleri’ bulunuyor. Kitapta ölüm, şehitlik, patlama, kefen gibi kavramlar yer aldı. Çocuklara okutulan ‘hikâyelerin’ dikkat çekici kısımları ise şu şekilde:

“Patlama sesleri durmuş ve çocuklar etrafımda körebe oynuyordu. Her birinin üzerinde tertemiz beyaz kıyafetler olmasına şaşırdım."

"Çocukları buraya koyalım’ dedi. Demek çocuklar gelecek. Sevindim. Hasan yok, bari onlar gelsin. Küçücük bedenler getirdiler, beyaz çarşaflara sarmışlar."

"Öğrendim ki vatanımızı işgal eden İsrail askerlerinden biri, beni ve babamı hedef alıp ateş etmiş. Kurşun başıma isabet ettiğinde canım acımadı. Ahirette nasıl karşılandığımı anlatmaya ise süper güçlerim bile yetmez. (…) Saçlarım bozulduğu için öfkeliydim. Melekler saçlarımı yeniden tarayınca o da geçti."

"İki yaşındayım ve daima bu yaşta kalacağım. Çünkü artık aranızda değilim. Ben şehit oldum.”

İDEOLOJİK SAİKLERLE HAZIRLANMIŞ

Eğitim Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay, TÜGVA tarafından dağıtılan kitapların çocukların pedagojik özelliklerine uygun olmadığını ve duygu dünyalarını tahrip edecek birçok unsur tespit ettiklerini ifade etti.

MEB’in TÜGVA ile yaptığı protokollerin dikkat çekici boyuta oluştuğuna dikkat çeken Atabay, “Kitapların içeriğini incelediğimizde çocukların yaş düzeyine uygun olmayan, ideolojik saiklerle hazırlanmış, cihadist söylemleri olan, şehitliği çocuklara güzellemeye çalışan ve çocuklara şehitliğin ne kadar ‘güzel’ olduğunu anlatıldığını gördük. Çocukların hem pedagojik hem psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen bir durum söz konusu” dedi.

"PROTOKOLLERİN İÇERİĞİNİ İNCELEYEMİYORUZ"

MEB’e yaptıkları protokollere ilişkin bilgi almak için yazı yazdıklarını ancak bu bilgilerin kendileriyle paylaşılmadığını söyleyen Atabay, şöyle konuştu:

“Protokollerin içeriğini inceleyemiyoruz. Genel merkezimizin daha önce açtığı davalarda protokollerin iptal edilen maddeleri oldu ancak değiştirilerek aynı şekilde yayımlandı. AKP iktidarı eğitimi tamamen bilimsel ve laik eğitimden uzaklaştıran politikalarını sürdürüyor ancak son zamanlarda çocukları tarikat-cemaatlere yönlendiriyor. Bu tarz kitapların veliler çocuklarına okutmamalı, tedbir almalıdır. Eğitim Sen olarak bu konuda yasal adımları atacağız."