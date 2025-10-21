TÜGVA gençlerden elini çekmiyor: 8 bin öğrenciye ulaşma hedefi

AKP'li CUmhurbaşkanı Erdoğan'ı oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 'Türkiye Münazara Yarışması' tanıtım toplantısı TÜGVA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Bahçeşehir Okulları ve Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği(HURSAD) paydaşlığında hayata geçirilen yarışmanın lansman programına TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kamu Baş denetçisi Şeref Malkoç, HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin, Bahçeşehir Okulları Genel Müdürü Dr. Özlem Koç, Bahçeşehir Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Okulları Heyeti'nden Ömer Yücel, Ali Arslan, İlkem Balcı, İstanbul İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda protokol konuğu katıldı.

"AMAÇ: GENÇLERİN İFADE VE TARTIŞMA KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK"

81 ilde 8 bin liseli öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan 'Sözler Çarpışsın, Fikirler Yarışsın' temalı 'Türkiye Münazara Yarışması', gençlerin kendilerini ifade edebilmelerini, fikir üretme ve çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesini, düşünme, ifade etme ve medeniyet perspektifi doğrultusunda tartışma kültürünü geliştirmeyi amaçlıyor.

Programda konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, vakfın misyonuna değindi. Beşinci, "Biz TÜGVA ailesi olarak, eğitimde fırsat eşitliği diyerek ülkemizin dört bir tarafında karşılıksız hizmet üretmeye çalışan en büyük gençlik hareketlerinden bir tanesiyiz. Biz istiyoruz ki ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel gençler yetişsin. Bütün projelerimizi, faaliyetlerimizi bu minvalde hazırlıyoruz. Stratejimizi, programımızı bu amaç doğrultusunda oluşturuyoruz. Bu işin merkezine sizleri koyuyoruz. Tüm bu projeleri yaparken fiziksel ve ruhsal gelişimi gözeterek yapıyoruz" dedi.

TÜGVA'nın internet sitesinde projeye ilişkin şu bilgiler veriliyor: "Münazaralar ikişerli gruplar halinde düzenlenir, gruplara verilen önceden belirlenmiş konu tartışılır. Münazara müsabakaları il elemelerinde il temsilciliklerinin belirlediği yer ve zamanan’da gerçekleştirilir.Her tura aynı öğrenciler ile katılım sağlanır. İsteğe bağlı olarak yedek öğrenci ile bir asil üye yer değiştirebilir. Münazaraya başlamadan önce öğrenciler, jüri tarafından yarışmanın işleyişi vepuanlama sistemi ile ilgili bilgilendirilir.İl Finalleri, Bölge Finalleri ve Türkiye Finale katılacak öğrenci isimlerinin güncellenerek yarışmadan önce TÜGVA İl Temsilcilikleri Lise Koordinatörlüğüne bildirilecektir."

TEK PROJE BU DEĞİL

AKP'nin en çok desteklediği vakıflardan olan TÜGVA'nın öğrencilere yönelik tek projesi bu değil. Vakfın ayrıca Ortaokul Yaz Okulu, Vakıf Okulu, Seninle 40 Hadis, Kitap Kurdu, Doğa Kampı, Enderun Okulu gibi projeleri bulunuyor.