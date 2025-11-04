TÜGVA ile ilgili iddialarda bulunmuştu: Gazeteci Serdar Akinan'ın X hesabı engellendi

Gazeteci Serdar Akinan, TÜGVA'ya ilişkin iddiaları gündeme getirmesinin ardından X hesabı erişime kapatıldı.

Akinan, geçtiğimiz günlerde Bilal Erdoğan’ın başında olduğu vakıf TÜGVA’ya dair çeşitli iddiaları kamuoyuyla paylaştı.

Görüntülerde TÜGVA’ya ait olduğunu öne sürülen bir aracın bagajında uzun namlulu silah ve tabanca yer alıyordu. Akinan, görüntülere ilişkin "Bu silahlar 15 Temmuz gecesi devlet depolarından çıkarılan uzun namlulu silahlar mı, bu silahlar TÜGVA aracında ne arıyor?"sorusunu sordu.

Akinan’ın gündeme getirdiği bir diğer iddia ise vakfın Whatsap yazışmalarındaki mesajlar oldu. Akinan, “İş şu boyuta gelmiş durumda, yazışmalarda AKP’yi ele geçirmekten, AKP teşkilatını ele geçirmekten bahsediliyor” dedi.

Paylaşılan yazışmalarda, TÜGVA ile bağı olan bir isim, vakfın atamalar, rüşvet, mahrem görüntüler gibi paylaşımlarını ele geçirip TÜGVA'ya tehditte bulunuyor. Gruptaki TÜGVA yöneticileri ise emniyetin ve savcılığın yanlarında olduğunu" söylüyor.

İddiaların ardından gazeteci Serdar Akinan'ın sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.