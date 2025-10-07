TÜGVA'nın da katıldığı İÜ’deki Gazze etkinliğinde şeriat pankartı açıldı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından düzenlenen ‘İstanbul’dan Gazze’ye İşgal Milli Mücadele ve Hürriyet’ adlı etkinlikte şeriat çağrısı yapan pankartlar açıldı.

İÜ’de düzenlenen etkinlik, öğrencilerin kadınlar ve erkekler olarak ayrı gruplar halinde rektörlük önünden ana kapıya yürüyüşleriyle başladı.

Ana kapıya gelen öğrencilerin ardından etkinlik İÜ kayyum rektörü Osman Bülent Zülfikar’ın konuşmasıyla devam etti.

Zülfikar, Filistin’de yaşananları anlatırken konuyu saptırarak şu ifadeleri kullandı:

“Üretilmiş bilgiyle aklımıza eseni yapmak, aklımızı yoldan çıkarmak ve insanlığın bugün nasıl yoldan çıktığını, cinsiyetsizliği, zulmü, ekonomik darboğazı, birilerinin sırtından geçinmeyi, bunların hepsini düşündüğümüz zaman günümüz medeniyetinin ve onu yönetenlerin kendini sorgulaması lazım. Biz bilimi; insanlığın hayrına, nitekim Allah resulunun faydasız ilimden yaradana sığınması gibi insanlığın hayrına olmasını çok önemsiyoruz. Bilimin toplumu oluşturmada en yüce değer olmasını vurgulamada bizden daha öncü kimse olduğunu düşünmüyoruz. En öncüleri bizleriz.”

TEKBİR GETİRİLDİ

Etkinliğe, AKP’ye yakın vakıflardan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) da katıldı. Konuşmaların ardından farklı derneklerden öğrenciler pankart açarak tekbir getirdi. Genç Değer Hareketi adlı bir grubun taşıdığı pankartta yazan “Şehadet bir çağrıdır; nesillere ve çağlara” ifadeleri dikkat çekti.