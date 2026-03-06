TÜGVA öğrencileri izinsiz WhatsApp grubuna aldı: "Dünyayı biz kurtarıyoruz"

İlayda SORKU

Ankara Mamak’taki bazı liselerde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hazırlandığı belirtilen proje afişleri okul panolarına asıldı.

Abidinpaşa Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, velilerin bilgisi ve izni olmadan WhatsApp grubuna alındı.

Grupta kendisini TÜGVA Mamak Lise Koordinatörü Yusuf Koçlardan olarak tanıtan kişi, yaklaşık 50 öğrenciye 7 Mart’ta gerçekleşecek olan “e-NetCoM’un lider gençleri: ‘Dünyayı biz kurtarıyoruz’” adlı etkinlik için davette bulundu.

Koçlardan, öğrencilere gönderdiği mesajda şunları yazdı: “Sevgili arkadaşlar, Cumartesi günü TÜGVA il binamızda böyle bir programımız olacak ardından iftar programı gerçekleştirilecektir. Otobüs isteğinize göre okulunuzdan veya Mamak Belediyesi’nin önünden sizleri alıp iftardan sonra bırakacaktır. Hayırlı ramazanlar diliyorum hepinize.”

DOLAYLI YÖNLENDİRME

Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Sekreteri Sibel Gökçe Evci, uygulamanın pedagojik açıdan sakıncalar barındırdığını ve kamusal eğitim ilkeleriyle çeliştiğini ifade etti. Evci, “Okullar, öğrencilerin bilimsel, özgür ve eşit bir ortamda eğitim aldığı kamusal kurumlar. Herhangi bir vakıf veya oluşumun faaliyetlerinin okul yönetimi tarafından yürütülen bir çalışma gibi sunulması doğru değil. Bu tür uygulamalar öğrenciler üzerinde dolaylı bir yönlendirme yaratma riski taşıyor” dedi.

Okul ortamında kullanılan afiş, duyuru ve etkinliklerin pedagojik açıdan denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Evci, “Eğitim kurumlarında paylaşılan içeriklerin öğrenciler üzerinde taraflı bir etki oluşturmaması esastır. Herhangi bir vakfın faaliyetinin okulun resmi çalışması gibi gösterilmesi, öğrencilerin eleştirel düşünme ve özgür tercih hakkı açısından sakıncalıdır” şeklinde konuştu.

AYRIŞMA YARATIR

Evci ayrıca, okulların siyasal ya da ideolojik tartışmaların alanı haline gelmesinin öğrenciler arasında kutuplaşma yaratabileceğine de şu sözlerle dikkat çekti: “Eğitim kurumları, farklı düşüncelere sahip öğrencilerin bir arada barış içinde eğitim aldığı yerlerdir. Okul içinde belirli çevrelere ait faaliyetlerin öne çıkarılması, öğrenciler arasında ayrışma ve gerilim yaratma potansiyeli taşır. Eğitim ortamı siyasal rekabetin değil, ortak değerlerin güçlendirildiği bir alan olmalıdır.”

Kamusal eğitim kurumlarının hiçbir siyasi ya da ideolojik etkinin aracı haline getirilmemesi gerektiğini belirten Evci, “Tüm uygulamalar pedagojik ilkeler, mevzuat ve eşitlik ilkesi doğrultusunda yürütülmeli. Okullar, devletin bütün öğrencilerine eşit mesafede duran kurumlardır. Bu nedenle okul ortamında yapılacak her türlü faaliyet, öğrencilerin özgür gelişimini ve toplumsal barışı gözetmek zorundadır” diye konuştu.