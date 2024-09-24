TÜGVA okullarda reklamını yapıyor

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) gerici vakıf ve derneklerle yaptığı protokoller kapsamında öğrenciler hedef alınmaya devam ediyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetimde yer aldığı TÜGVA’nın Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Köksal Ersayın Anadolu Lisesi’nde öğrencilere düzenleyecekleri etkinlikler için bilgilendirme yaptığı ortaya çıktı.

TÜGVA görevlileri, 12-13 Ekim’de eğitimlerin başlayacağı “İcathane Akademi”nin ve Rize’nin Fındıklı ilçesinde yalnızca kız öğrenciler için düzenlenecek olan “Doğa Kampı Hanımlar” etkinliği hakkında sınıflarda bilgilendirme yaptı. Aynı zamanda okulda görev yapan bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin etkinliklerin afişlerinin öğrencilerinin de bulunduğu WhatsApp gruplarında paylaştığı aktarıldı.

TÜGVA’nın afişlerinin öğrencilerin bulunduğu gruplarda paylaşılmasına ve okullarda tanıtılmasına tepki gösteren Samsun Eğitim Sen Şube Başkanı İsmail Yavuz, “MEB ile yaptıkları protokoller doğrultusunda bu tanıtımları yapıyorlar ancak bunları okul gruplarında paylaşarak kendi reklamlarını yapıyor, meşrulaştırıyorlar. Protokollerin arkasına sığınarak eğitimi kullanıyorlar” dedi. Söz konusu iddialara ilişkin cevap hakkı tanıdığımız Köksal Ersayın Anadolu Lisesi Okul Müdürü ise yapılan tanıtımların mevzuat kapsamında olduğunu söyleyerek iddiaları doğruladı.