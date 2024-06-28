TÜGVA okulu işgal ediyor

Birgül BİRBEN

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Altınordu İlkokulu’nda TÜGVA’nın faaliyetlerde bulunmasına tepki gösterdi.

Okul önünde CHP İl Başkanı Bülent Akpınar, Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı Nurten Kaymaz ve öğrenci velileri ile birlikte bir açıklama gerçekleştiren Adıgüzel, "Burada şu nedenle bulunuyoruz, Altınordu İlkokulu, TÜGVA isimli kuruluş tarafından işgal edilmiştir. Bir protokol kapsamında olduğu iddia edilen bir sözleşme ve de Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü dahli ile TÜGVA yetkilileri okula konuşlanmış, reklam kampanyası yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, şöyle devam etti: "Söz konusu sözleşmede dahi sadece lise ve ortaokul öğrencileri ile sınırlı tutulacağı belirtilmesine rağmen burada çoğunluğu ilkokul öğrencisi olan öğrencilerimiz video çekimlerine dahil edilmiştir. Ayrıca eğitim öğretim sezonu 1 Temmuz’da bitmektedir. Yani öğretmenlerimiz halen burada görev yapmaktadır. Buna rağmen 23 Haziran’da yani eğitim öğretim resmi olarak bitmeden verilen bir izin söz konusudur. Bu izin kapsamına ilkokul öğrencilerinin dâhil edilmesi de anormaldir."