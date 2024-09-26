TÜGVA Ordu kurucu İl Temsilcisi Ahmet Güler gözaltına alındı: Evi ve işyerinde kaçak mallar bulundu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Ordu kurucu İl Temsilcisi Ahmet Güler, evine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alındı.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre Güler’in evinde kaçak 178 elektronik sigara ve 50 kutu sarılmış makron bulundu.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü önceki gün Ordu’nun Altınordu, Perşembe ve Ünye ilçelerinde 12 şüpheliye yönelik 20 adreste arama ve yakalamaya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında piyasa değeri 15 milyon TL olan; 5 milyon 949 bin 960 adet boş makaron, 103 bin 930 adet içi dolu makaron, 2 bin 640 kilogram kıyılmış tütün, 5 bin 286 adet kesilmiş bandrol, 227 adet elektronik sigara, 128 adet puro, 109 adet nargile kömürü ile 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Emniyet 12 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldığını da bildirdi.

KAÇAK ELEKTRONİK VE SARMA SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu 12 şüphelinin arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Ordu kurucu İl Temsilcisi Ahmet Güler de bulunuyor.

Mevcut Ordu İl Temsilcisi Av. Ömer Faruk Yücedağ’ın da Güler’in evine düzenlenen operasyonda avukatı olarak katıldığı ileri sürüldü.