TÜGVA Sevgi Evleri’nde

İktidara yakın kuruluşların, kimsesiz çocuklar için kurulan ve kurulduğu günden bu yana yolsuzluk ile dinsel dayatma iddialarının merkezinde yer alan Sevgi Evleri’ne yönelik etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Sevgi Evleri’nde görev yapan Diyanet İşleri Başkanlığı personeli sayısı kamuoyundan sır gibi saklanırken TÜGVA’nın Sevgi Evleri’ndeki liseli çocuklarla bir araya geldiği öğrenildi.

Sevgi Evleri, AKP iktidarları döneminde, “Örgütlenme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle tartışıldı. Sevgi Evleri’ne yönelik tartışmalar, iktidarın veri gizleme politikasıyla daha da alevlendi. Dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2022 yılında kendisine iletilen, “Sevgi Evleri’ndeki manevi rehber sayısı kaçtır?” sorusunu önce görmezden geldi, daha sonra ise “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sorun” şeklinde yanıtladı. Bakanlık ise manevi rehber sayısını açıklamaktan kaçınarak, “Çocuklara yönelik Değerler Eğitimi Programı uygulanmaktadır” yanıtını verdi.

ÇOCUKLARLA KAMP

İktidarın Sevgi Evleri’ne çektiği perdeye yönelik tartışmalar sürerken iktidara yakınlığıyla bilinen TÜGVA’nın Sevgi Evleri’ndeki çocuklarla etkinlik yapması dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde yer aldığı TÜGVA’nın İstanbul şubesinin, Sevgi Evleri’ndeki lise öğrencilerini kampa götürdüğü bildirildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

TÜGVA’nın kimsesiz çocuklara yönelik düzenlediği etkinlik, vakfın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. TÜGVA İstanbul Şubesi’nin sosyal medya paylaşımının altına, “Sevgi evlerinden gelen liseli gençlerimizle her hafta farklı bir eğlence ile buluşuyoruz” notu düşüldü.