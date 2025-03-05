TÜGVA, tarihi Binbirdirek Sarnıcı’nda iftar programı düzenledi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da yönetici olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Bizans döneminde yapılan tarihi Binbirdirek Sarnıcı’nda iftar programı düzenledi.

TÜGVA İstanbul’dan dün yapılan açıklamada, “Geleneksel TÜGVA İstanbul iftarımızda, Binbirdirek Sarnıcı’nın tarihi atmosferinde teşkilatımız ve gönüllülerimizle bir araya geldik. Birlikte aynı sofrayı paylaşmanın huzurunu ve bereketini yaşadık” denildi.

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen ise iftar programını İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ile organize ettiklerini açıkladı.