TÜGVA'ya serbest CHP'ye yasak! Valilik, Galata’daki Filistin yürüyüşüne izin vermedi

CHP 9 Şubat Pazar günü Galata Köprüsü'nde Trump'ın Gazze tehcirine tepki yürüyüşü yapmak için İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu.

TÜGVA'nın Filistin yürüyüşü için Galata Köprüsü'ne izin veren İstanbul Valiliği, CHP'nin "Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü" için yaptığı başvurusunu, "orası gösteri alanı değil” diyerek yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıkladı.

CHP, 9 Şubat 2025 tarihinde Trump'ın Gazze için verdiği tehcir kararına tepki göstermek adına saat 13.30-14.30 aralığında "Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenleme kararı aldı. CHP'nin yürüyüşü Galata Köprüsü'nde düzenleme talebini İstanbul Valiliği reddetti.