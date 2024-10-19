TÜGVA’cı müdür cübbesiyle ‘derste’

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) gerici vakıf ve derneklerle yaptığı protokoller kapsamında okullardaki etkinlikler sürüyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Uşak İl Başkan Yardımcısı ve Uşak Lisesi Müdürü Kazım Dönmez’in okulda imam cübbesi giyerek çocuklara ‘ders’ verdiği ortaya çıktı.

25 Ekim 2023’te TÜGVA Uşak Temsilciliği’nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde Dönmez’in okulun mescidinde imam cübbesi giyerek öğrencilere ‘ders’ anlattığı görüldü. Paylaşımda etkinliğin TÜGVA Uşak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yapıldığı ifade edilirken ‘dersin’ okul temsilcileri ile mescitte yapıldığı aktarıldı. Paylaşımda, “İlk dersimizde başlangıç noktamız, iyi niyet ve besmele konularını ele alarak sonraki derslerimizin temelini atmış olduk” denildi.

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan Dönmez, yapılan etkinliğin okul mescidinde olduğuna dikkat çekerek imam cübbesi giydiğini doğruladı. Dönmez, cübbe giymesinde ‘herhangi bir sorun olmadığını’ da ifade etti.

VAKIFTA GÖREV ALDI

Dönmez’in katıldığı etkinlikler bununla da sınırlı kalmadı. Okul Müdürü olarak görev yapan Dönmez, aynı zamanda TÜGVA’nın Uşak İl Başkan Yardımcısı. Vakıf binasında aralıklarla düzenlenen ‘Vel Hasıl’ etkinliklerinde de yer alan Dönmez’in TÜGVA’nın Ekim 2021’de düzenlenen bir etkinliğine katıldığı, aynı zamanda vakıf için yerel gazetelerde demeç verdiği de ortaya çıktı. Dönmez, 2 Haziran 2022’de Egem Uşak gazetesine verdiği demeçte TÜGVA’nın düzenlediği yaz okuluna ilişkin şu ifadeleri aktardı: “Türkiye'deki her vatandaşımızı gönüllümüz olarak görüyoruz, bizim temel amacımız ve faaliyet alanımız gençliktir. Okullar yaz tatilindeyken de yaz okulumuz devam ediyor, çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Sabahları ders, günün geri kalanında ise futbol, yüzme, piknik gibi faaliyetler yapıyoruz.”

18 Aralık 2021’de Dönmez, Uşak TOKİ Ortaokulu’nda müdür yardımcılığı yaptığı sırada aynı gazeteye vakfın ‘Kitap Kurdu Yarışması’ için demeç verdi. Dönmez burada ‘yarışmanın asıl amacının, öğrencilerin kitap okuma bilincini artırmak olduğunu’ söyledi.

KABUL EDİLEMEZ

Okul Müdürü Dönmez’in imam cübbesiyle ders anlatmasına tepki gösteren Veli-der Uşak Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan, onların söylemleriyle dindar ve kindar nesiller yetiştirmenin alanlarını ve yollarını açmalarının sesleri aslında. Bir okul müdürü rahatlıkla bunu sergiliyorsa orada ki problem tam da siyasal İslam. Eğitim sisteminde ve hatta sağlıkta da rahatça at oynatabildikleri anlamına geliyor” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Her geçen gün öğrencilerle ilgili kaygımız artıyor. Maalesef okullarda ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesinin önü açılırken Bakanlığın vakıf ve derneklerle yaptığı protokoller kapsamında çocuklarımız daha çok hedef alınmaya başlandı. Giderek daha çok gericileşen ve dinselleşen eğitim sürecinin içerisindeyiz. Bu süreçte daha çok laiklik demeliyiz. Uşak’ta bir okulu müdürünün rahatlıkla imam cübbesi giyerek çocuklarla toplanması kabul edilemez.”