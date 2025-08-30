TÜGVA’cılar, kız yurdunda kaldı!

Haber Merkezi

İstanbul Şişli’de bulunan nöbetçi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Darülaceze Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, 1 Ağustos gecesi yurda TÜGVA’nın 600 kişiyi getirdiğini, gelenler arasında bulunan erkeklerin odalarına girdiklerini anlattı.

Evrensel’in haberine göre TÜGVA üyeleri iki gün boyunca söz konusu yurtta kalırken yurt görevlileri de öğrencilerin iddiasını doğruladı. Yaz stajı süresince Darülaceze KYK Kız Yurdunda kalan bir kadın öğrenci, 1 Ağustos gecesi saat 02.00 sularında kaldığı odanın kapısının zorlandığını anlattı. Öğrenci, yurdun WhatsApp grubuna baktığında yurda TÜGVA’nın yaz okulu mezuniyeti için gelenlerin yerleştirildiğini öğrendiğini söyledi. Durumdan yurtta kalan öğrencilerin haberdar edilmediğini vurgulayan öğrenci, yurt yönetiminin bir gecede 600 kişinin yurda giriş yaptığı bilgisini verdiğini ifade etti. Kadın yurdunda konaklamaya gelenlerin arasında pek çok erkeğin de olduğunun altını çizen öğrenci,

“Bu kişiler yurt koridorlarında dolaşıp ‘sözde’ tuvalet aradıklarını söyleyerek yurtta yaşayan kadınların odalarına izinsiz şekilde girdi” dedi.

ODALARIMIZA GİRMEYE ÇALIŞILDI

Öğrenciler yaşanan olaya karşı yurdun güvenliğine başvurduklarında ise kendilerine “oda kapılarını kilitlemenin yasak olduğu, gelen kişilerin saat kaç olursa olsun yurda girebilecekleri” söylendi. Öğrenci, yaşananlara şu ifadelerle tepki gösterdi:

“600 kişi yurda bir gecede girebiliyor ve onlara tahsis edilen katların dışına çıkabiliyor. Her şeyden habersiz güvenliğimizin garanti altına alınmadığı alanlarda yaşamaya mahkûm ediliyoruz. Üstüne yurt bir otelmiş ve öğrenciler kalmıyormuş gibi, idare ve güvenlik yalnızca resepsiyon görevi görüyor. Olacakları bilmelerine rağmen önlem almayıp yaşananlara müdahale etmek bizim güvenliğimizi sağlamıyor.”