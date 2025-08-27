TÜGVA’cılara ‘yürü ya kulum’ demişler

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) yöneticileri kamuda önemli görevlere getiriliyor. Eski TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’nun Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak atanmasının ardından TÜGVA yöneticileri de bakanlıkta önemli görevlere getirildi.

Şimdi de TÜGVA’nın eski Hatay İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Yahya Kılıç’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Daire Başkanı olarak atandığı anlaşıldı. Kılıç TÜGVA yöneticiliğinin ardından İskenderun Teknik Üniversitesi’nin Genel Sekreteri yapıldı. Ardından da bakanlığa atandı.

BELEDİYENİN MEMURU KONUMUNDA

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Yasin Aslan’ın AKP’li Bağcılar Belediyesi’nde memur kadrosunda çalıştığı öğrenildi. AKP döneminde kadrosu Uşak Belediyesi’nde olan Aslan’ın, belediye CHP’ye geçince kadrosunu Bağcılar Belediyesi’ne aldırdığı iddia edildi. BirGün’ün ulaştığı Aslan, bankamatik memuru olmadığını, belediyeye mesaiye gittiği ifade etti.

Öte yandan 2021 yılında TÜGVA’nın torpil listeleri gündem olmuştu. Gazeteci Metin Cihan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, daha önce Gülen cemaatinin yaptığına benzer şekilde TÜGVA aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve yargı içerisinde kadrolaşmaya gidildiğini iddia etti. Dönemin TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada belgelerin sahte olduğunu öne sürdü.