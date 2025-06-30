TÜGVA’dan okullara ‘yaz’ kuşatması

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticileri arasında olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) tüm kamu kaynakları seferber edildi.

TÜGVA bu yıl ülke genelinde düzenleyeceği “yaz okulu” projesi kapsamında 300 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflerken vakfa, proje için Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı devlet okulları tahsis edilmeye devam ediyor.

Daha önce de okullarda "yaz okulu" yapan TÜGVA, çalışanlarının parasını kendi karşılamıştı. Ancak bu kez İş-Kur’un işsizler için uygulamaya koyduğu İşgücü Uyum Programı kullanılacak Vakıfın, üstüne bir de "yaz okulu" başında "kayıt parası" toplayacağı ortaya çıkmıştı. Öte yandan TÜGVA yöneticileri okul okul gezerek öğrencileri ‘’yaz okuluna’’ katılmaya zorluyor.

88 OKUL İLİM YAYMA’NIN

TÜGVA’nın ardından İlim Yayma Cemiyeti’nin de devlet okullarında yaz okulları açacağı ortaya çıktı. İlim Yayma Cemiyeti’nin Türkiye genelinde 148 şubesi bulunuyor. Bu yıl, bu şubelerden 94 ‘ü İlim Yayma’nın yurt ve merkezlerinde, 49 şube ise yaz okullarını kamu okullarında düzenleyecek ve toplam 88 okulda İlim Yayma’nın yaz okulları açılacak.

LAİK EĞİTİME SAVAŞ

Antep’te yeni tahsisleri duyuran Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası MYK Üyesi Serkan Bebek, "HÜDA-PAR ile yakın ilişkileri olan Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın Gaziantep’te 6 ayrı devlet okulunda yaz okulu düzenleyeceğini üç gün önce kamuoyuna duyurmuştum. Hizbullah’a sempatisi olanlar Antep’te 6 okulda yaz okulu düzenler de TÜGVA geri kalır mı ! 187 okulun elektriği, suyu devletten karşılanacak, okullarda görev yapan yardımcı hizmetli personeller TÜGVA’ya hizmet edecek , TÜGVA ‘da okullarda cirit atacak ! Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Gaziantep’in kamuya bağlı okul ve kurumlarını vakıf ve dernek görünümlü tarikat ve cemaat yapılanmaların hizmetine sunmuş. Antep’te kamusal, laik ve bilimsel eğitime savaş açılmış" dedi.

Serkan Bebek

HALKIN VERGİLERİ

Bebek, BirGün’e yaptığı açıklamada, "Bu vakıf ve dernekler kendilerine ait yaz okulu kitaplarını okullarda öğrencilere dağıtmaktadırlar. Bu kitaplarda ne yazdığı, talim terbiye kurulundan geçip geçmediği, çocukların pedagojik ve gelişimsel dönemlerine uygun olup olmadığı da bilinmemektedir. TÜGVA yaz okulu eğiticilerinin ücreti bakanlıktan, yaz okulunun yapılacağı yerlerin %80’i ise devlet okulları olan bu paralel yapının ücretsiz olduğunu açıkladığı kampların tüm giderleri, halkın vergileriyle yapılan okullarda, elektriğinden suyuna kadar halkın vergileriyle karşılanıyor. Kamuya ait okulların ve Bakanlık bütçesinin herhangi bir dini veya siyasi yapılanmanın faaliyet alanına açılması, laiklik ilkesine, fırsat eşitliğine ve pedagojik temellere aykırıdır. Hiçbir cemaat, vakıf ya da özel yapı, devletin asli görevlerinden olan eğitimi devralamaz. Milli Eğitim Bakanlığı ile İlim Yayma ve TÜGVA arasında yapılan tüm protokoller derhal iptal edilmelidir" diye konuştu.

BELEDİYELER DE BAŞLADI

TÜGVA ve İlim Yayma Cemiyeti’yle birlikte AKP’li belediyeler de dini eğitim için kolları sıvadı. Ümraniye Belediyesi Yaz Okulu’nda Kur’an-ı Kerim, siyer, temel dini bilgiler dersleri sunuluyor. Sultanbeyli Belediyesi Yaz Okulu’nda Kur’an-ı Kerim, ilmihal, ahlaki gelişim üzerine eğitimler veriliyor. Fatih Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda dini dersler olduğu biliniyor. Esenler Belediyesi Yaz Okulu’nda da Kur’an-ı Kerim eğitimi, ahlak dersleri ve “değerler eğitimi” adı altında dini programlar gerçekleştiriliyor. Kağıthane Belediyesi Yaz Okulu’nda da Kur’an-ı Kerim eğitimi, ahlak dersleri ve “değerler eğitimi” adı altında dini programlar yapılıyor. Yaz okulu TÜGVA, Ensar Vakfı, İHH, Eğitim Bir Sen,İnsan ve Medeniyet Hareketi, Cihannuma, Kağıthane Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, MEB ortaklığıyla yapılıyor.

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YÜZLERCE OKUL VERİLDİ

TÜGVA’ya yeni okullar da verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda TÜGVA’ya yeni tahsis edilen bazı okul sayıları şöyle: