TÜGVA’dan stadyumda tekbirli, dualı sahne şovu

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticileri arasında olduğu gerici Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) yaz dönemi boyunca da tüm kamu kaynakları seferber edilirken TÜGVA dün Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda yaz okulu etkinliği gerçekleştirdi.

30 Haziran’da başlayan yaz okulları boyunca devlet okullarında çocuklara Kuranı Kerim, Siyeri Nebi, ilmihal, öncü şahsiyetler, İslam beldeleri, adab-ı muaşeret gibi dersler veren gerici vakıf laiklik karşıtı söylemlerini de sürdürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı protokoller sayesinde, devlet okullarında iktidarın bekçiliğini yapan, gerici politikalarını yaymaya çalışan TÜGVA, laik müfredatın yerine dini etkinlikleri ikame etmeye çalışıyor. Saray yönetimi Tasarruf" adı altında öğretmenlerin içtiği çaya kadar karışırken "yaz okulu" diyerek TÜGVA'ya okullarda Kuran kursu açtırdı.

Üstelik bu yaz dönemi için yüzlerce okul daha vakfa tahsis edildi. Daha önce çalışanların maaşını TÜGVA öderken birkaç yıldır bu yük de devlete kaldı. Elektrik, su parası vermeyen vakfın, çalışanlarının ücretini İşgücü Uyum Programı üzerinden devlete ödettiği ortaya çıkmıştı.

Etkinlikte sık sık yeni nesil vurguları yapılırken Sahnede "Yeni bir nesil yoğuracağız" ifadeleri yer aldı. Etkinlik boyunca çocuklara ilahiler söyletildi. Sahneye çıkartılan bir çocuk Allah’ın 99 ismini ilahi tonunda söylerken geriye kalan 30 çocuğa tekbir getirtildi. Anadolu Ajansı’nın bu etkinlikleri canlı yayınlaması ise dikkat çekti.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Öte yandan Beşiktaş taraftar gruplarından da tepkiler yükseldi. Taraftar gruplarının sosyal medya paylaşımlarında, “Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in simgelerinden Beşiktaş, gerici yapılara sahne olamaz” ifadeleri öne çıktı. Özellikle Çarşı grubuna yakın hesaplardan yapılan paylaşımlarda, kulüp yönetimine de “Bu kapıyı açmayın” uyarısı yapıldı.