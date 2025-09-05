TÜGVA’nın araçları kamu kaynaklarından

Ebru ÇELİK

İktidarın ‘tasarruf tedbiri’ kapsamında kamunun yarına olan birçok şeyden halk yoksun bırakılırken söz konusu yandaş olunca ‘tasarruf tedbiri’ havada kaldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare üyeleri arasında yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)’ya kamu kaynakları aktarımı sürüyor. EKAP kayıtlarına göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu Samsun TÜGVA İl Temsilciliği’nin talebiyle 31 Temmuz – 2 Ağustos 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen kültür programı için 8 adet 45 kişilik otobüs kiralandı. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan ihale kapsamında, Işiner Turizm ve Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti. ile 720 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

TÜGVA daha önce de çok sayıda tartışmalı uygulamayla gündeme geldi. Belediyelere ait taşınmazların bedelsiz tahsisi, gençlik merkezleri üzerinden sağlanan maddi destekler ve kamu personeli atamalarında vakfa referans sağlandığı iddiaları muhalefetin sık sık gündeme getirdiği başlıklar arasında yer aldı. Vakfın etkinliklerinin bir kısmının doğrudan kamu kurumları tarafından fonlandığı belgelerle de ortaya çıkmıştı.