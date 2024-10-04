TÜGVA’nın elini çocuklardan çekin

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) okullardaki çocuklar yetmedi. Vakıf devlet koruması altında olan çocuklara da musallat oldu.

İstanbul'da koruma altındaki lise öğrencisi kız çocuklarının TÜGVA'nın yarın başlayacak ve 2 gün sürecek olan Sarıyer Marmaracık'ta gerçekleştireceği kampa götürüleceği ortaya çıktı.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü İstanbul İl Müdürlüğü tarafından kentte bulunan 8 çocuk evine gönderilen resmi yazıya BirGün ulaştı. Gönderilen yazıda, "Düzenlenecek olan kamp etkinliğinin program akışında çocuklar için kazanımlar yer alıyor" denildi. Tüm kurumların dün saat 15.00'a kadar katılacak öğrencilerin ve eşlik edecek personelin bilgilerinin eksiksiz bir şekilde doldurularak iletmesi gerektiği belirtildi. Yatılı olacağı için çocuklar için psikolog ve sosyal hizmet uzmanından onay alınması istendi.

Skandallar bununla da son bulmuyor. Koruma altında olan ortaokul öğrencisi çocukların da TÜGVA tarafından Darülaceze ziyaretine götürüleceği öğrenildi. Yarın gerçekleşecek ziyaret için tüm kurumlara resmi yazı gönderildi.

KURDA KUZUYU TESLİM ETTİLER

Geçen yıl da ağustos ayında İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki evlerde kalan devlet korumasındaki çocuklar, bir kamu görevlisinin refakati olmadan, Nurcu Mutlu Yuva Derneği’nin düzenlediği 40 günlük eğitim kampına alınmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların kampa gönderildiğini doğrulamış ve bunun protokol kapsamında olduğunu açıklamıştı.

Koruma altında olan çocukların protokol yoluyla teslim edildiği diğer gerici vakıf ve dernekler şöyle:

• Nakşibendi Muradiye Kültür Vakfı

• Menzilci Beşir Derneği

• Nurcu Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı

• Dünya Yetimler Vakfı

• Gökkuşağı Kadın ve Aile Derneği

• Huzurlu Aile ve Yaşam Derneği

• İbrahim Çeçen Vakfı

• İHH

• İnsan Vakfı

• Minik Kalpler El Ele Derneği

• Muhafazakâr Demokrat

• Düşünce Topluluğu Derneği

• Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğİ