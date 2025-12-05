TÜGVA’nın finansı kayyumdan geldi

Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) "KitapVan", "SporVan" ve "Okuyorum" projeleri finanse ediliyor. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Van Şube üyesi Deniz Ülfer, İl Eğitim Müdürlüğünden TÜGVA'yla yapılan protokoller ile ilgili bilgi almak istediklerini ancak kendilerine bilgi verilmediğini ifade eden Ülfer, yapılan projelerin okullarda eğitim gören çocuklar üzerinde bir asimilasyon politikası aracına dönüştüğünü kaydetti.

MA'ya konuşan Ülfer, "Biz Eğitim-Sen olarak her şeyden önce okullarda laik, bilimsel ve anadilde eğitimi savunan bir yerdeyiz. TÜGVA'nın kendi açıklamalarına baktığımızda gençlerin, milli ve dini duygularını kimliklerini oluşturma çabasında olduklarını savunuyorlar. Aslında bu durum bile asimilasyonun tanımını oluşturuyor. Toplumda ve yerelde bulunan çeşitliliği de yok sayıyor. Kürt çocuklarına yönelik bu tür asimilasyonlar devam ediyor. Milli kimlik bilinci oluştururken, burada var olan kimlikleri göz ardı edilebiliyor. Bu çeşitlilik üzerinden de ideolojik politikalar yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

TARAFSIZ EĞİTİM ÇAĞRISI

TÜGVA ve KitapVan Projesi kapsamında dağıtılan kitapların bir denetime tabi tutulmadığı ve velilerin kitaplar hakkındaki şikâyetlerinin oldukça yoğun olduğunu söyleyen Ülfer, "Devlet eğitimi tarafsız bir şekilde yürütmelidir. Velilerin izni olmadan hiçbir öğrenci, hiçbir projeye katılmamalıdır. Okullarda yapılan projelerin, okul idareleri tarafından denetlemesini talep ediyoruz. Siyasallaşma adı altında bir zihniyet ile hareket edildiğini hep dile getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Bu tarz sorunlarda çıkan şikâyetlerin arkasında olmaya, araştırmaya da devam edeceğiz" dedi.