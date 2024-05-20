TÜGVA’ya kapılar kapanmıyor

Vakıfların adeta arka bahçesi haline getirilen okullardaki faaliyetler bir adım daha öteye getirildi. İstanbul Valiliği, TÜGVA’nın okullarda stant açmasına, afiş ve pankart asmasına, sınıf ziyareti yapmasına izin verdi. Buna göre vakıf ortaokullarda kol gezecek.

Deniz GÜNGÖR

AKP’den CHP’ye geçen Giresun’un Bulancak ilçesindeki 7 mahalledeki 6 okulun Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) tahsis edildiği ortaya çıkarken, İstanbul’da da Valilik tarafından okulların kapıları TÜGVA’ya açılmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) gerici vakıf ve derneklerle yaptığı protokoller kapsamında öğrenciler hedef alınmaya devam ediyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetimde yer aldığı TÜGVA öğrencilere yönelik Edirne’de 1 Temmuz ila 5 Ağustos tarihleri arasında “TÜGVA İstanbul Doğa Kampı” düzenleyeceği ortaya çıktı.

MEB ve TÜGVA arasında 25 Şubat 2021 tarihinde imzalanan protokol kapsamında düzenlenecek olan kampa ilişkin TÜGVA İstanbul Temsilcisi Beytullah Çiçen tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı. Çiçen başvuruda, 13 Mayıs ila 14 Haziran tarihleri arasında TÜGVA’nın okullarda stant açma, afiş ve pankart asımı, konferans ve sınıf ziyareti izni için izin talep etti.

TÜGVA’nın 8 Mayıs’ta gönderdiği başvuruya 14 Mayıs’ta yanıt veren İstanbul Valiliği, TÜGVA’nın MEB’e bağlı tüm okullarda stant açma, afiş ve pankart asımı, konferans ve sınıf ziyareti için izin verdiği ortaya çıktı.

YAZ OKULU AÇILACAK

TÜGVA aynı zamanda yine ortaokul öğrencilerini hedef alan 6 haftalık TÜGVA İstanbul Ortaokul Yaz Okulu projesi yapacak. Kuranı Kerim, Temel Dini Bilgiler gibi derslerin verileceği yaz okulu projesi MEB ve TÜGVA arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilecek. 24 Haziran ila 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek projeye 4. sınıf mezunu, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılacak.