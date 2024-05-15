TÜGVA’ya kötü haber: İBB Meclisi taşınmaz tahsislerini iptal etti

İBB mayıs ayı olağan meclis toplantılarının üçüncü oturumunda AKP’li belediyelere ve TÜGVA'ya tahsis edilen bazı taşınmazların tahsisi iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı olağan meclis toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane’deki İBB Merkez Binası Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı.

İBB mayıs ayı olağan meclis toplantılarının üçüncü oturumunda AKP’li belediyelere ve TÜGVA’ya tahsis edilen bazı taşınmazların tahsisi iptal edildi. Taşınmazlar, yandaş vakıflara 25 yıl bedelsiz tahsis edilmiş!

Cumhuriyet’ten Gökhan Kam'ın haberine göre Meclis oturumunda gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında, önceki dönemde AKP’li üyelerin oy çokluğuyla bedelsiz olarak AKP’li belediyelere tahsis edilen İBB gayrimenkullerinin iptali içeren rapor yer aldı.

Hukuk Komisyonu-Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu’nun müşterek raporunda yer alan, Esenler Belediyesi’ne tahsis edilen mülkiyeti İBB’ye ait olan 4 bin metrekarelik parsel üzerindeki Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nin, AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne tahsis edilen, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kültür Merkezi, İnkılap Mahallesi 2381 ada 12 parseldeki yüzme havuzu ve spor tesisi ile İstiklal Mahallesi 1761 ada 4 parsel, AKP’li Pendik Belediyesi’ne tahsis edilen, Kurna Mahallesi 171 ada 1 ve 4 parsellerinin tahsislerinin iptali meclisin oyuna sunuldu.

Komisyon raporuna itiraz eden AKP’li meclis üyelerinin “Hayır” oyuna karşın CHP’li meclis üyelerinin “evet” oylarıyla oy çokluğu ile AKP’li belediyelere verilen İBB mülklerinin tahsisleri iptal edildi.

25 YIL BEDELSİZ TAHSİS EDİLMİŞ

Meclis toplantısında bazı vakıflara yapılan İBB mülklerinin tahsisleri gündeme geldi. Mülkiyeti İBB’ye ait olan Fatih Kariye Mahallesi’ndeki taşınmazın restore edilerek yurt için kullanmak üzere Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) 25 yıllığına bedelsiz yapılan tahsisinin iptal edilmesi meclis gündemine geldi.

Ayrıca toplantıda İBB Meclisi’nin 2010 yılında Fatih, Hüsambey Mahallesi, 985 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesinin iptali görüşüldü. Tahsislerin iptali için mecliste yapılan oylamada AKP’li meclis üyelerinin “hayır” oyuna karşın CHP’li meclis üyelerinin “evet” oyuyla oy çoklu ile kabul edildi.