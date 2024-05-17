TÜGVA’ya ‘yok’ diyen olmamış

Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı TÜGVA’ya Giresun’un Bulancak ilçesindeki okulların tahsis edildiği ortaya çıktı. TÜGVA 2023 yılında okullarda, Kuran, siyer, ibadet, inanç ve ezber dersleri vermişti.

Mustafa KÖMÜŞ

AKP’den CHP’ye geçen belediyelerin vakıflara tahsis ettikleri binaları geri alması gündemde yerini korurken yeni bir bilgi ortaya çıktı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı TÜGVA’nın Bulancak temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet raporuna göre vakfa ilçedeki okullar tahsis edildi.

Rapora göre TÜGVA’ya yaz okulu için ilçede 7 mahallede 6 okul tahsis edildi. Bu okullara 877 öğrenci katıldı. Raporda şu ifadeler kullanıldı: “TÜGVA Bulancak Yaz Okulları 2023 yılında 7 mahalle ve okulda, 877 öğrencimiz ile gerçekleştirildi. Yaz Okullarımızda Kur’an-ı Kerim, siyer, ibadet, inanç ve ezber derslerinin yanı sıra yaz boyunca sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirdik. Yaz okullarımızda 5 hafta boyunca 36 sınıfta toplamda 5100 saat ders/etkinlik yapıldı.”

Öte yandan TÜGVA Bulancak Temsilciliği 2024 için de çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf 2024 Yaz Okulları Eğitmen İstişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan TÜGVA Bulancak İlçe Temsilcisi Ubeydullah Göktekin, “2024 Yaz Okullarımızın ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu sene de 6 okul ve 6 mahallede gerçekleştireceğiz inşallah. 1000 öğrenci hedefi ile önümüzdeki günlerde ise öğrenci kayıtlarımız başlayacak inşallah” dedi.

TÜGVA’ya geçen yıl tam 56 ilde okul tahsis edilmişti. Bu illerin başında İstanbul gelmişti. TÜGVA, 23 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı ile Megakent’in farklı ilçelerindeki toplam 238 okul ile bu okulların spor salonlarının 16 Haziran - 28 Temmuz arasında kendilerine tahsis edilmesini istemişti. İstanbul Valiliği bu talebi onaylamıştı.

Vakfın, Antep’te düzenlediği yaz eğitimleri için ise 135 okul tahsis edilmişti. TÜGVA’ya tahsis edilen okulların 120’sinin Şahinbey ile Şehitkamil ilçelerinde olduğu bildirilmişti.

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İBB TARİHİ BİNASINI GERİ ALIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Mayıs ayı meclis toplantısı Saraçhane'deki başkanlık binasında yapıldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne AKP döneminde bedelsiz olarak verilen tarihi binanın tahsisi iptal edildi.

Meclis’e sunulan teklifte, 2010 yılında eski Fatih Belediye Başkanlığı binası ile yanında bulunan mahzenin üniversite hizmetlerinde kullanılmak şartı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kurduğu Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edildiği belirtildi. Binaların üniversite tarafından rektörlük binası olarak kullandığı belirtildi. İBB yönetimi ise Sayıştay’ın önceki yıllarda hazırladığı raporda yer alan "Vakıf üniversitelerine belediyeye ait bir taşınmazın bedelli veya belsiz şekilde tahsisi mümkün değildir" ifadelerini hatırlatarak oy çokluğuyla tahsisi iptal etti.