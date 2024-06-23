Tuhaf bir dinozor keşfedildi

Haber Merkezi

Bilim insanları kafatasının arkasında bugüne kadar görülen en büyük boynuzu taşıyan bir dinozor türü keşfetti. Adını İskandinav mitolojisindeki kurnazlık tanrısı Loki'den alan dinozor, "tuhaflığın sınırlarını zorluyor". Hakemli dergi PeerJ'de dün yayımlanan bir makalede Ceratopsidae familyasına ait yeni bir otobur dinozor türü tespit edildiği açıklandı.

Yaklaşık 92 milyon yıl önce ortaya çıkan ve 66 milyon yıl önce dinozorların sonunu getiren kitlesel yok oluşa kadar yaşayan bu familya burunlarındaki boynuzlarıyla biliniyor. Independent Türkçe’nin haberine göre Lokiceratops rangiformis adı verilen yeni dinozorunsa burnunda boynuzları yok. Bunun yerine kafatasının arkasındaki yaka denen kısımda bıçak gibi boynuzlar taşıyan canlı, bunların hem gösterişli hem de büyük olmasıyla dikkat çekiyor.

2019'da ABD'nin Montana eyaletinde bulunan kalıntıları bir araya getiren bilim insanları, yeni keşfettikleri Lokiceratops'un yaklaşık 7 metre uzunluğunda ve 5 ton ağırlığında olduğunu tahmin ediyor. Yaka boynuzlarının uzunluğuysa yaklaşık 1 metre.