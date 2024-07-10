Tuhaf görevlendirmeler oyuncuları istifaya götürdü

Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun faaliyetlerini durduran Tarsus Belediyesi'nde farklı birimlerde görevlendirilen sanatçılardan bazıları istifa etmek zorunda kaldı.

Mersin Tarsus Şehir Tiyatrosu’ndaki oyuncuların tuhaf görevlendirmeleriyle gündeme gelen Tarsus Belediyesi’nde sular durulmuyor. Belediyenin “tasarruf tedbiri” gerekçesiyle Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun faaliyetlerini durdurmasının ardından nikah salonu, çay ocağı, park ve bahçeler gibi belediyenin farklı birimlerinde görevlendirilen sanatçıların 7’sinin istifa ettiği öğrenildi.

İstifa eden isimler arasında, Seçil Dedeyi, Hacer Öner, Yahya Okan, Ozan Karabulut, Derya Güneri, Özmen Güvençli ve Tuğçe Nur Açıkalın yer alıyor.

İstifa eden sanatçılar BirGün’e yaptıkları ortak açıklamada “Sanatın hiç kimsenin iki dudağı arasında olmayacak kadar değerli olduğunu” belirtti. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Bizler, maaşlarımızdan 400 TL kesinti yaparak tasarruf tedbiri aldığını söyleyen Saygıdeğer Belediye Başkanına, bundan sonraki maaşlarımızdan feragat ederek destek veriyoruz. Sanatımızı icra ederek evlerimize ekmek götürdüğümüz ve alın terimizle kazandığımız maaşlarımızı, Saygıdeğer Ali Boltaç’ın tasarruf tedbirlerine feda ediyoruz. Umuyoruz ki bizim maaşlarımızı kesintiye uğratarak uyguladığı stratejisini ‘’tasarruf tedbirleri’’ adı altında hayata geçiren Saygıdeğer Ali Boltaç, Tarsus kentini kalkındırır, bizlerin de sürece, maaşlarımızla katkımız olmuş olur.”

99 gündür faaliyetlerine devam edemeyen Tarsus Şehir Tiyatrosu oyuncuları iki aydır belediyenin görevlendirmesiyle çay ocağı, yazı işleri, nikah salonu, kadın sığınma evi, basın yayın ve halkla ilişkiler, sağlık hizmetleri, kütüphane birimlerinde çalışıyordu.

NE OLMUŞTU?

Önceki dönem CHP’li Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından kurulan Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun çalışmaları 31 Mart’tan sonra seçilen CHP’li Belediye Başkanı Ali Boltaç tarafından 1 Nisan itibarıyla durdurulmuştu. 20 Mayıs itibarıyla ise genel sanat yönetmeni dahil olmak üzere tiyatrocular ve emekçiler belediyenin farklı birimlerinde görevlendirilmişti.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 2019 yılından bu yana onlarca oyunu sanatseverlerle buluşturan tiyatronun faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin yaptığı açıklamasında “Kemer sıkma” politikası uygulayacaklarını daha önce ilan ettiklerini belirterek, “Bu bağlamda, Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun faaliyetlerinde bazı zorunlu düzenlemelere gitmek durumunda kaldık. Ancak tiyatromuzu kapatmadık” demişti.