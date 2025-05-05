TÜİK 12 uzman yardımcısı alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 12 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. 2025/1 sayılı resmi ilan ile birlikte başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve sınav sürecine ilişkin tüm ayrıntılar kamuoyuyla paylaşıldı.

HANGİ BÖLÜMLERDEN MEZUNLAR BAŞVURABİLECEK?

TÜİK Uzman Yardımcılığı kadrosu için başvuru yapılabilecek lisans programları ve ilgili KPSS puan türleri şöyle belirlendi:

Uluslararası İlişkiler – KPSSP34 (2 kadro)

– KPSSP34 (2 kadro) Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislikleri – KPSSP1 (1 kadro)

– KPSSP1 (1 kadro) Matematik – KPSSP1 (2 kadro)

– KPSSP1 (2 kadro) İktisat / Ekonometri – KPSSP13 / KPSSP14 (2 kadro)

– KPSSP13 / KPSSP14 (2 kadro) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri – KPSSP12 / KPSSP13 (5 kadro)

Adayların 2023 veya 2024 KPSS puanının ilgili türlerde en az 70 ya da 80 olması ve YDS’den belirtilen dillerde gerekli puanları almış olması gerekiyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 09:00 itibarıyla başladı. Son başvuru tarihi ise 15 Mayıs 2025 saat 18:00 olarak belirlendi. Başvurular sadece e-Devlet Kapısı üzerinden “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti aracılığıyla yapılacak.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

Giriş sınavı sözlü mülakat şeklinde ve tek aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Adayların hem alan bilgisi hem de ifade yeteneği, temsil kabiliyeti ve genel kültür gibi yönleri değerlendirilecek. Başarılı sayılabilmek için sözlü sınavdan en az 70 puan alınması şart.

KONTENJAN DÖRT KATI ADAY SINAVA ÇAĞRILACAK

Her alan için kontenjan sayısının dört katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanarak sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alanlar da sınava katılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlular)

İlgili bölümlerden mezun olmak veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı diplomaya sahip olmak

Gerekli KPSS ve YDS puanlarına sahip olmak

Başvuruyu elektronik ortamda eksiksiz tamamlamak

Adaylar başvurularını tamamlamadan önce sistemde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir” ibaresini mutlaka kontrol etmelidir. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

TÜİK UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU LİNKİ

İlana başvurmak ve daha detaylı bilgi almak isteyenler e-devlet üzerinden

https://www.turkiye.gov.tr/tuik-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

adresi üzerinden başvurabilirler.

Söz konusu ilana dair gelişmeler, mülakat tarihleri ve sınav sonuçları TÜİK'in resmi internet adresi www.tuik.gov.tr ve Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacaktır.