TÜİK açıkladı: Gerçek işsizlik arttı, istihdam geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı 1. Çeyrek İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre yılın ilk çeyreğinde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti.

Gerçek işsizlik olarak tanımlanan atıl işgücü oranı ise yüzde 30,4 olarak gerçekleşti.

Verilere göre mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda %11,1 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM GERİLEDİ

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %48,3 oldu. Bu oran erkeklerde %65,7 iken kadınlarda %31,3 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNDE YÜZ BİNLERCE AZALMA

İşgücü, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık azalış ile %52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,5, kadınlarda ise %35,2 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek %15,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,6, kadınlarda ise %20,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 44 bin kişi, sanayi sektöründe 20 bin kişi, inşaat sektöründe 48 bin kişi, hizmet sektöründe 189 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %13,8'i tarım, %20,2'si sanayi, %6,7'si inşaat, %59,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Gerçek işsizlik olarak tanımlanan atıl işgücü oranı 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,6 puanlık artış ile %30,4 oldu.