TÜİK açıkladı: Gerçek işsizlik yüzde 27,2'ye yükseldi

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre puan 0,1 azalarak yüzde 8,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan ve 'geniş tanımlı' işsizlik oranı ise 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 27,2 oldu.

Türkiye'de işsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre puan 0,1 azalarak yüzde 8,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü (gerçek işsizlik) oranı ise 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 27,2'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2 iken kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre bin kişi azalarak 32 milyon 618 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 35 milyon 661 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 19,1 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 27,2 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.