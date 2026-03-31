TÜİK açıkladı: İşsiz sayısı 133 bin arttı, 3 milyona dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2026 işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsiz sayısı bir önceki aya göre 133 bin kişi artarak 2 milyon 981 bine yükseldi. İşsizlik oranı da 0,3 puanlık artışla yüzde 8,5 seviyesine çıktı.

Veriler, işsizlikteki artışın özellikle gençler ve kadınlar açısından daha yüksek seyrettiğini ortaya koydu. Kadınlarda işsizlik oranı yüzde 11,6’ya ulaşırken, genç nüfusta işsizlik yüzde 15,8 olarak kaydedildi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 30’A YAKLAŞTI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan; geniş tanımlı işsizlik olarak değerlendirilen atıl işgücü oranı da yüksek seyrini sürdürdü. Şubat ayında bu oran yüzde 29,9 olarak açıklandı.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 olurken, işsiz ve potansiyel işgücünün toplam oranı yüzde 20,6 olarak hesaplandı.

KADINLAR VE GENÇLERDE TABLO DAHA AĞIR

Verilere göre işsizlik erkeklerde yüzde 6,9 seviyesinde kalırken, kadınlarda yüzde 11,6 olarak hesaplandı.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir ayda 1,4 puan artarak yüzde 15,8’e yükseldi.

Bu oran genç kadınlarda yüzde 21,8 ile dikkat çekici seviyelere ulaştı.

İSTİHDAM ARTTI, İŞSİZLİK DE YÜKSELDİ

Şubat ayında istihdam edilenlerin sayısı 153 bin kişi artarak 32 milyon 158 bine yükseldi. İstihdam oranı ise yüzde 48,2 oldu.

Buna karşın işgücüne katılımın artması, işsiz sayısındaki yükselişi beraberinde getirdi. İşgücü 286 bin kişi artarak 35 milyon 139 bine ulaştı, işgücüne katılma oranı yüzde 52,6’ya çıktı.