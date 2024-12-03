TÜİK açıkladı: Kasım ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre enflasyon, kasım ayında bir önceki aya göre %2.24, bir önceki yılın aralık ayına göre %42.91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47.09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60.45 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26.24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92.49 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla kasım ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0.25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5.10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan kasım ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 10 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 106 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, kasım ayında bir önceki aya göre %1.54, bir önceki yılın aralık ayına göre %42.28, bir önceki yılın aynı ayına göre %45.68 ve on iki aylık ortalamalara göre %60.56 olarak gerçekleşti.