TÜİK açıkladı: Konut ve ulaştırmada en pahalı şehir İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin bölgesel satın alma gücü paritesi (BSGP) verilerini yayımladı.

Verilere göre fiyat düzeyi en yüksek il İstanbul, en düşük bölge ise Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'i kapsayan TRC3 bölgesi oldu. Konut, sağlık ve eğitim harcamalarında İstanbul açık ara önde.

TÜİK'in bölgelere göre Türk lirasının satın alma gücündeki farklılıkları ortaya koyduğu BSGP 2024 çalışmasında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

Çalışmada bir bölgenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu bölge Türkiye ortalamasına göre pahalı, 100'den küçük ise bu bölge Türkiye ortalamasına göre ucuz kabul edildi.

EN PAHALI ŞEHİR İSTANBUL

Türkiye'nin 2024 yılı sonuçlarına göre fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölgesi 112,6 ile TR10 (İstanbul), en düşük bölgesi ise 91,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu. Bu endeks değerleri, TR10'un (İstanbul) Türkiye ortalamasına göre yüzde 12,6 pahalı, TRC3'ün (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ise yüzde 8,5 daha ucuz olduğunu gösterdi.

KONUT VE ULAŞTIRMADA ZİRVEDE

Konut ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 147,3 ile TR10'da (İstanbul) gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 73,8 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.

Ulaştırma ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 103,8 ile TR10'da (İstanbul) gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 95,2 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu.

GIDADA EN PAHALI İLLER BALIKESİR VE ÇANAKKALE

Gıda ve alkolsüz içecekler ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 106,0 ile TR22'de (Balıkesir, Çanakkale) gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 95,1 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu.

Giyim ve ayakkabı ana harcama grubunda da en yüksek fiyat düzeyi endeksi 108,4 ile TR22'de (Balıkesir, Çanakkale) gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 87,1 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.

LOKANTA VE OTEL HARCAMALARINDA EN PAHALI İZMİR

Lokanta ve oteller ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 113,8 ile TR31'de (İzmir) gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 88,5 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.

EĞLENCE VE KÜLTÜR HARCAMALARINDA KOCAELİ ZİRVEDE

Eğlence ve kültür ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 105,0 ile TR42'de (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 93,4 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) oldu.