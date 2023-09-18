TÜİK açıkladı: Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2019-2021 yılları arasında Türkiye'de 77,7 yıl olan beklenen yaşam süresi, 2020-2022 arasında 77,5'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Hayat Tabloları, 2020-2022' verilerini açıkladı. Buna göre, yeni doğmuş birinin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan 'doğuşta beklenen yaşam süresi' Türkiye'de 2019-2021 döneminde 77,7 yıl iken, 2020-2022 döneminde 77,5'e geriledi.

KADINLAR ERKEKLERDEN 5,5 YIL DAHA UZUN YAŞIYOR

Türkiye'de 2019-2021 döneminde erkeklerde 75 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2020-2022 döneminde 74,8 yıl, kadınlarda ise 80,5 yıl iken 80,3 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıldır.

50 YAŞINDAKİ KİŞİLER İÇİN BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 29,8 YIL

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 29,8 yıl oldu. Erkekler için bu süre 27,4 yıl iken kadınlarda 32,2 olarak hesaplandı.