TÜİK açıkladı: Üç sektörde güven endeksi geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 4,3, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5, inşaat sektöründe ise yüzde 4,2 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 4,3 oranında azalarak 109,5 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında azalarak 110,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 4,2 oranında azalarak 85,1 değerini aldı.