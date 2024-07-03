TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 71.6

Resmi enflasyon verileri bir kez daha beklentilerin altında kaldı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon yıllık bazda yüzde 71.6 oldu. Aylık enflasyon yüzde 1.6, 6 aylık enflasyon ise yüzde 24.7 olarak ölçüldü. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 113 olarak açıkladı. TÜİK verileri, memur ve emeklilerin alacağı zammı belirliyor.

Uzun süredir inandırıcı olmayan verileri nedeniyle eleştirilerin odağında olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Veriler yine beklentilerin altında kaldı.

Buna göre enflasyon haziran ayında, bir önceki aya göre yüzde 1.6, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24.7, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 71.6 olarak ölçüldü.

EĞİTİMDEKİ ARTIŞ YÜZDE 107

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 47.84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107.11 ile eğitim oldu. Eğitimi konut izledi.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0.58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %3.79 ile konut oldu.

Enflasyon, mayıs ayında yüzde 3.37 olarak ölçülürken 12 aylık enflasyon yüzde 75.4 olarak açıklanmıştı.

SAYILAR BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Enflasyon verileri beklentilerin altında kaldı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyonun yüzde 2.52 olması bekleniyordu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ise haziranda TÜFE'nin yüzde 2.28 olacağını tahmin etmişlerdi.

MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMLARI NETLEŞECEK

Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı ve kira artış oranları belli olacak. Resmi enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.

Memur maaşlarının temmuz ayında artmasıyla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı da artacak. Şehit, dul, yetim aylıkları da bu kapsamda güncellenecek.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 113

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 4.27 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 113.08 olarak gerçekleşti.