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TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 75'i aştı!

Enflasyon zirve yaptı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon yıllık bazda yüzde 75.45'e yükseldi. ENAG ise yıllık enflasyonu yüzde 120.66 olarak açıkladı.

Ekonomi
  • 03.06.2024 09:32
  • Giriş: 03.06.2024 09:32
  • Güncelleme: 03.06.2024 10:15
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 75'i aştı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyonda beklenen zirve görüldü.

Buna göre enflasyon mayıs ayında bir önceki aya göre %3.37, bir önceki yılın aralık ayına göre %22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75.45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62.51 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50.85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104.80 ile eğitim olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,01 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre %3.77, bir önceki yılın aralık ayına göre %23.05, bir önceki yılın aynı ayına göre %72.99 ve on iki aylık ortalamalara göre %66.53 olarak gerçekleşti.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 120

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 5,66 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 120,66 olarak gerçekleşti.

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