TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 75'i aştı!

Enflasyon zirve yaptı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon yıllık bazda yüzde 75.45'e yükseldi. ENAG ise yıllık enflasyonu yüzde 120.66 olarak açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyonda beklenen zirve görüldü.

Buna göre enflasyon mayıs ayında bir önceki aya göre %3.37, bir önceki yılın aralık ayına göre %22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75.45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62.51 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50.85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104.80 ile eğitim olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,01 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre %3.77, bir önceki yılın aralık ayına göre %23.05, bir önceki yılın aynı ayına göre %72.99 ve on iki aylık ortalamalara göre %66.53 olarak gerçekleşti.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 120

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 5,66 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 120,66 olarak gerçekleşti.