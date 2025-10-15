TÜİK ağustos verileri: Sanayide istihdam kaybı sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ücretli Çalışan İstatistikleri, Ağustos 2025 verilerine göre, sanayi sektöründe istihdam kaybı devam ediyor. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,2 artarken, sanayi kolunda düşüş yaşandı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISINDA ARTIŞ

Geçen yılın aynı ayında 15 milyon 904 bin 602 olan toplam ücretli çalışan sayısı, 2025 yılı Ağustos ayında 16 milyon 89 bin 450’ye yükseldi. Ancak sanayi sektöründe çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3,6 azalarak 4 milyon 892 bin 980’e geriledi.

İMALAT SANAYİNDE İSTİHDAM DÜŞTÜ

Sanayinin alt kalemlerine bakıldığında; imalatta yüzde 3,9, madencilikte yüzde 3,3 ve su temini faaliyetlerinde yüzde 4,2 düşüş gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi alanında yüzde 5,4’lük bir artış kaydedildi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM ARTTI

İnşaat sektörü ise pozitif ayrıştı. Ücretli çalışan sayısı inşaatta yüzde 7,2 artarak 2 milyon 11 bin 335’e yükseldi. Ticaret-hizmet sektöründe de yüzde 2,6’lık bir artış gözlendi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, toplam ücretli çalışan sayısında değişim yaşanmadı. Ağustos ayında sanayi sektörü yüzde 0,6 düşerken, inşaatta yüzde 0,4 ve ticaret-hizmette yüzde 0,2 artış kaydedildi.