TÜİK, Başarır'ın eleştirilerine "hakaret" dedi: 50 bin TL tazminat davası kararı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında "hakaret" gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.

TÜİK'in mahkemeye sunduğu dilekçede, Başarır'ın sözlerinin "kamu yararı gözetilmeden, kasıtlı ve bilinçli şekilde" sarf edildiği öne sürüldü.

Dilekçede, "Davalı tarafından sarf edilen ağır hakaret ve iftira içerikli sözlerin; kurumumuzu, kurum yöneticilerimizi, kurum çalışanlarımızı rencide etmeyeceğini düşünmek de açık bir şekilde hayatın olağan akışına aykırı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

TÜİK, söz konusu açıklamaların kuruma, yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik "ağır bir kişilik hakkı saldırısı" olduğunu belirterek, tazminat talebinin kabulünü istedi.

BAŞARIR'DAN DAVAYA TEPKİ

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, davaya tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:

"Her ay başında açıkladığı rakamlarla milletin aklıyla dalga geçen, millete adeta hakaret eden TÜİK, üyeleri, kendilerine hakaret ettiğim iddiasıyla hakkımda tazminat davası açmış. TCK 257 açık; 'görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan kamu görevlileri suç işler.' TÜİK yönetimini niye eleştiriyoruz? Tam da bu yüzden; ekonomik verileri şeffaf değil, bilgileri eksik ve yanıltıcı şekilde sunuyor. Sokaktaki insanların hissettiği enflasyon ile TÜİK’in oranları birbirini tutmuyor. O zaman herkesin kafasında resmi belgede bir sahtecilik mi var, şüphesi doğuyor. Ücretlilerin maaşları TÜİK’in enflasyon oranlarına göre belirlendiğine göre milyonlarca insanın cebine daha az para girmesinin sebebi, iktidarın aparatı haline gelmiş olan TÜİK'tir. Bu nedenle halkı yanıltan, enflasyonu yanlış hesaplayan ve milyonlarca kişiyi mağdur edenler milletimize hesap vermelidir."

NE OLMUŞTU?

Başarır, 3 Temmuz'daki basın toplantısında TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını sert sözlerle eleştirmişti.

TÜİK'in açıkladığı verilerin sahte olduğu ifade eden Başarır, "Her şeyden önce bu bir utanmazlıktır, vicdansızlıktır, yüzsüzlüktür. TÜİK artık bu ülkede emekliyi, memuru mağdur eden bir kurum haline gelmiştir. Sokaktaki hissedilen enflasyon, yaşanılanlar, emeklinin, işçinin, memurun yaşadıklarıyla TÜİK’in açıkladıkları birbirini tutmamaktadır. TÜİK bir oran açıklıyor ve onun açıkladığı oranla emekli aylıklarına yüzde 16,67 zam yapılıyor" demişti.

ENAG’ın oranlarına dikkat çeken Başarır, "Çünkü gerçek oran odur, yüzde 26,67. Aradaki farkı TÜİK çaldı. TÜİK emekli aylıklarına yapılan yüzde 6,5 oranındaki farkı çaldı. Emeklinin cebinden aldı. Memur emeklisine bugün TÜİK’in açıkladığı orana göre yüzde 15,57 zam yapılacak ama ENAG’ın oranını kabul etselerdi yüzde 25,48. Bakın memur ve memur emeklisinden de çaldı. Ben buradan 86 milyona bu kurumu (TÜİK), Maliye Bakanı'nı ve Cumhurbaşkanı'nı şikayet ediyorum" diye konuşmuştu.