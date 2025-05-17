TÜİK bile gençliğin yaşadığı bunalımı gizleyemiyor: Her iki gençten biri mutsuz

Haber Merkezi

Ülkedeki gençlerin mutsuz olduğu bir kez daha verilerle ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle “İstatistiklerle Gençlik” araştırmasını yayımladı.

2024 yılına ait verilere göre neredeyse tamamı AKP iktidarı döneminde doğup büyüyen 18-24 yaş arası gençlerin yalnızca yüzde 51,8’i kendini mutlu hissediyor. Yayımladığı araştırmalardaki verileri maniple ettiği iddiasıyla sürekli eleştirilen TÜİK’in rakamlarına göre bile ülkede her iki gençten biri mutsuz.

2023’te mutlu olduğunu söyleyen 18-24 yaş arasındaki gençlerin oranı yüzde 54’tü. Böylece 1 yıl içinde gençlerin mutlu olma oranı 2,2 puan düştü.

MUTLULUK KAYNAĞI SAĞLIK

Gençlerin mutluluk kaynakları arasında ilk sırada yüzde 45,3 ile sağlık yer aldı. Onu başarı, sevgi ve para takip etti. Erkeklerde sevgiden çok para önemsenirken kadınlarda sevgi öne çıktı.

ÜCRETLER MEMNUN ETMEDİ

TÜİK verilerine göre gençlerin yüzde 79,6’sı işinden memnun olduğunu ifade etse de, bu memnuniyet ücretlere yansımadı. Gençlerin yalnızca yüzde 54,1’i aldığı ücretten memnun olduğunu belirtti. Genç nüfusun istihdamı da sektörlere göre incelendi. istihdam edilen gençlerin yüzde 13,ü tarım sektöründe, yüzde 30,7'si sanayi sektöründe, yüzde 56,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. En çarpıcı verilerden biri ise ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin oranı oldu. 2024 verilerine göre genç nüfusun yüzde 22,9’u ne eğitimde ne de istihdamda yer aldı. Bu oran 2023’te yüzde 22,5’ti.

Cinsiyet bazında bakıldığında tablo daha da çarpıcı. Genç erkeklerde bu oran yüzde 16,2 iken, genç kadınlarda ise yüzde 30,1’e ulaşıyor. Başka bir deyişle, neredeyse her üç genç kadından biri eğitim ve iş yaşamının dışında. Bu veriler, 20 yıllık iktidarın politikalarının gençleri sistemin dışına ittiğini ortaya koymaktadır. Genç nüfusun yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar örüldü. Buna göre genç erkeklerin yüzde 3,3'ü genç kadınların yüzde 11,7'si evli. Genç kadınlarda evlilik oranı erkeklere göre 3 kat daha fazla oldu.