TÜİK, büyüme rakamlarını bugün açıklıyor
Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek performansına ilişkin GSYH verileri bugün saat 10.00’da TÜİK tarafından açıklanacak. Ekonomistler, Temmuz-Eylül 2025 döneminde büyümenin yüzde 3,97 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor; tahminler yüzde 3,2 ile yüzde 5 arasında değişiyor.
Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün kamuoyuyla paylaşılacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2025 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini internet sitesinden bugün saat 10.00'da açıklayacak.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,97 büyüdüğünü öngörüyor. Söz konusu ekonomistlerin üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 3,2 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,49 oldu.
Türkiye ekonomisi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8, 2025 yılının ikinci çeyreğinde ise yüzde 4,8 büyüme kaydetmişti.