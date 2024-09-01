TÜİK 'büyüme' verilerini yarın açıklayacak: Beklentiler ne?
İstanbul'un enflasyonu ağustos ayında aylık bazdı yüzde 1.73 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise baz etkisiyle yüzde 61.57'ye geriledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2024 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3 büyüyeceğini öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,60 ile yüzde 3,50 aralığında yer alıyor.
Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,24 düzeyinde bulunuyor.
Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 3,9, 2024'ün ilk çeyreğinde ise yüzde 5,7 büyüme kaydetmişti.